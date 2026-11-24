Як повідомляє інформаційне агентство Yonhap з посиланням на південнокорейських військових, командування негайно підняло в повітря бойову авіацію для супроводу іноземних бортів.

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Які подробиці?

Літаки країни-агресорки наблизилися до острова Уллин, проте кордон суверенного повітряного простору держави порушений не був, і невдовзі група покинула межі зони KADIZ.

Незадовго до офіційного роз'яснення військових влада провінції Північна Кьонсан встигла оголосити тривогу та закликати місцевих мешканців негайно спуститися в укриття.

Помилкове попередження про загрозу з боку Північної Кореї скасували лише через п'ять хвилин після розсилання повідомлень.

Регулярні військові провокації Москви в Азії

Як вже повідомлялося на нашому сайті, військові літаки Росії не вперше порушують спокій у цьому регіоні.

Нагадаємо, 17 листопада Японія та Південна Корея піднімали у небо авіацію через наближення двох російських літаків до японського узбережжя біля префектури Фукуока, що спричинило дипломатичний демарш Токіо.

Крім того, раніше ми писали про схожий інцидент, коли російські бомбардувальники Ту-95 увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню поблизу портового міста Цзілун, змусивши сили острова задіяти винищувачі F-16 для візуального супроводу.