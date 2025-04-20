За 48 часов российские самолеты дважды залетали в воздушное пространство НАТО, – The Telegraph

На этой неделе британские истребители Typhoon дважды за 48 часов перехватывали российские самолеты, которые залетали в воздушное пространство НАТО. Эти инциденты произошли на фоне угрозы Трампа выйти из переговоров о мирном соглашении по Украине.

The Telegraph пишет, что эти действия истребителей Кремля будут использованы правительством Великобритании как еще одно доказательство растущей угрозы со стороны России, на фоне попыток убедить США не сокращать свое присутствие в Европе, передает 24 Канал.

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Что известно

16 апреля два британских Typhoon, размещены на авиабазе Мальборк в Польше, были подняты на перехват российского разведывательного самолета над Балтийским морем. Меньше чем через 48 часов еще одна пара была поднята для сдерживания неизвестного самолета, вылетевшего из российского Калининграда, расположенного между Польшей и Литвой.

Это первый случай, когда ВВС Великобритании были привлечены в рамках операции Chessman – новой миссии НАТО, направленной на усиление воздушной обороны Европы.

Самолеты, которые являются частью флота из шести единиц, были направлены в Польшу только три недели назад в рамках совместной оборонительной операции со шведскими ВВС.

Обычно они базируются на авиабазе ВВС Лоссимаут в Шотландии и сопровождаются почти 200 британскими военнослужащими.

Со времени начала вторжения в Украину три года назад Россия все агрессивнее испытывает воздушную защиту стран НАТО. Так, в ноябре два истребителя с Лоссимаута были подняты для перехвата российского бомбардировщика над Северным морем, приближавшегося к воздушному пространству Великобритании.

В феврале ВВС Норвегии подняли F-35 для перехвата двух бомбардировщиков Кремля и их истребителей-сопровождающих в Арктическом круге.

Европейские страны спешат укрепить собственную воздушную оборону после того, как Дональд Трамп намекнул на ослабление военной поддержки Европы со стороны США.