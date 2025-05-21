Россия устанавливает в "Шахеды" новые боевые части: усложняет ли это их уничтожение

Россияне начали устанавливать на свои "Шахеды" новые боевые части, которые увеличили в весе со стандартных 50 до 90 килограммов. Один вид боевой части разрабатывают непосредственно в России, другой - в Иране. Если тактика полета беспилотника не изменится, на работу ПВО это не повлияет, но есть другой важный момент.

Речь идет о самом процессе сбивания. Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что большая боевая частьа – это больший взрыв, который наносит ущерб.

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Почему трудно уничтожать российские "Шахеды" с новой боевой частью

Израильский военный обозреватель отметил, что модернизация "Шахедов" свидетельствует, что враг учится во время войны. Россияне не только совершенствуют средства, но и меняют тактику их применения.

Сначала оккупанты запускали беспилотники, которые могли лететь на расстояние 2 тысячи километров. Сейчас они придумали компенсировать вес топлива весом боевой части. То есть "Шахед" может лететь меньшее расстояние, но наносить более сильные удары.

Боеголовка, которая тяжелая почти вдвое, может иметь и другой характер взрыва – взрыв при контакте, подрыв над землей или проникающий взрыв. Это позволит наносить удары по большему спектру целей.

Вес боевой части не влияет на возможности перехвата. Если тактика полета "Шахеда" такая же, как раньше, – все остается без изменений. Единственная разница – при перехвате цели с большей боевой частью (а перехват всегда происходит достаточно близко к земле) взрыв от этого может нанести больший вред,

– объяснил Шарп.

Он добавил, что все также зависит от высоты полета цели. Если россияне поднимут ее на 1,5 – 2 километра, мобильные группы уже не смогут ее сбивать из стрелкового оружия. Тогда возникнет необходимость тратить больше средств на ракеты к ПВО.

Кстати, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сообщил, что эти "Шахеды" могут нести большую опасность для гражданских людей, поэтому правило "2 стен" не будет эффективным. От этих "тяжелых" дронов надо отходить оптимально на нижние этажи, а еще лучше в подвалы.