Европейские страны все больше обеспокоены рядом диверсий против критической инфраструктуры, которые связывают с действиями Кремля. НАТО і ЕС уже не первый год открыто осуждают гибридные атаки России, среди которых называют подрывные действия, нападения, кибератаки и дезинформацию. По официальным оценкам западных спецслужб, таких атак с начала войны России против Украины насчитывается уже более сотни (по данным AP – по меньшей мере 145 зарегистрированных инцидентов). Цель этих акций, по версии чиновников, – истощить ресурсы союзников, пошатнуть доверие к правительствам и прекратить военную поддержку Киева.

На земле и в подземных коммуникациях российские и пророссийские агенты осуществляют беспрецедентные по своей дерзости нападения. Например, в октябре 2022 года в пригороде Марселя были одновременно перерезаны многочисленные волоконно-оптические кабели, связывающие Францию с другими европейскими городами. Французские власти расценивали эти действия как вандализм и даже привлекли для расследования внутреннюю разведку (DGSI). В Польше осенью 2025-го взорвали железнодорожные линии на пути Варшава – Люблин (до границы с Украиной), что премьер-министр Дональд Туск назвал беспрецедентным актом саботажа против безопасности государства.

За несколько дней до взрыва на этом же направлении обнаружили срезанные рельсы и поврежденный контактный провод; польское следствие предполагает, что к подрывам причастны иностранные спецслужбы. Впрочем, до официального вывода еще далеко, но уже в октябре власти Польши совместно с Румынией задержали восемь человек, которых обвинили в подготовке диверсий "по заказу России". Также говорилось о двух украинцах, на которых польская полиция отправила запрос в Интерпол

Анализ последних лет свидетельствует, что россияне (и их наемники) все активнее вербуют мелких преступников для саботажа. По данным Reuters, это могут быть водители, ремонтники и бывшие осужденные, которым платили до 10 тысяч долларов за поджоги автотранспорта, пожары на складах и даже охватывали план убийства топ-менеджера крупной военной фирмы. Не обошлось и без космоса, где российские спутники кружат вокруг европейских космических аппаратов и взламывают передачи. Подробнее о диверсиях и саботаже России – в материале 24 Канала.

Космический фронт: что Россия устраивает на орбите?

Самым свежим направлением подозрений стало космическое поле. По данным Financial Times, два новейших российских спутника "Луч-1" и "Луч-2" демонстрировали странные маневры на геостационарной орбите неподалеку от ключевых европейских космических аппаратов (спутников связи и телевидения). По наблюдениям американских и европейских разведок, "Луч-2" с середины 2023 года приблизился к 17 различным европейским спутникам.

Главнокомандующий Космических сил Германии генерал-лейтенант Михаэль Траут отмечал, что пребывание этих "спутников-инспекторов" рядом с гражданскими аппаратами может позволить россиянам перехватить команды управления старыми ненадежно защищенными спутниками или вывести их из строя манипуляцией орбит.

Действительно, почти все европейские геостационарные спутники были запущены десятилетиями ранее с низким уровнем шифрования; их сигналы для телевидения, интернета и даже частично правительственной связи, вероятно, тщательно мониторились "Лучами".



Вывод "Луча" на орбиту в 2023 году / Фото Роскосмоса

Параллельно в европейских городах зафиксирован еще один тип космических атак – с Земли: в 2024 году Арбитражный комитет Международного союза электросвязи (ITU, ООН) рассмотрел жалобы нескольких стран (включая Францию, Швецию, Нидерланды) на "грубое умышленное препятствование" спутниковой связи. Например, во время очередных трансляций телепрограмм на детских каналах появлялись видео с кадрами войны в Украине, а службы авиационного контроля фиксировали сбои GPS.

ITU сделала решительные заявления, называя подобные вмешательства "чрезвычайно тревожными" и связывая их происхождение с зонами вблизи Москвы и Калининграда.

К тому же в 2025 году Москва вывела на орбиту два новых разведывательных спутника "Космос-2589" и "Космос-2590" с аналогичными маневренными возможностями. Эти запуски прямо говорят об усилении российской космической разведки. По данным наблюдений, "Луч-1" в конце января 2026-го прекратил выходить на связь (вероятно, из-за утечки топлива и разрушения конструкции), тогда как "Луч-2" продолжал оставаться активным вблизи одного из основных европейских коммуникационных спутников (Intelsat 39). На фоне новых угроз Еврокомиссия объявила о создании программы защищенной спутниковой связи GovSatCom и планирует к 2030 году построить собственную сеть военной космической коммуникации.

Подводные атаки и морские угрозы: что было раньше и чем снова угрожает Путин?

С началом полномасштабной агрессии против Украины Россия активизировалась и на севере Европы. Так, в начале сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Швеции и Дании прогремели взрывы, полностью вывели из строя несколько ниток газопровода "Северный поток" – десятки километров подводных труб на дне Балтийского моря.

Международные следователи выдвинули версию диверсии – эксперты из Дании и Швеции официально признали эти разрушения следствием умышленного подрыва, но не объявили виновных. Дерзкое нападение на энергоинфраструктуру лишь добавило напряженности в отношениях Запада и России: в Москве же публично упрекали других, что те "пытаются скрыть следы". Конечно, не обошлось и без украинского следа.

Диверсия на железной дороге в Польше / Фото Przemysław Piątkowski / PAP

Между тем российский диктатор не останавливается. Он заявил, что в России якобы есть информация о возможной попытке подрыва крупных газопроводов TurkStream и Blue Stream, проложенных по дну Черного моря и поставляющих газ в Турцию и страны ЕС.

По его словам, такое якобы планируется для того, чтобы сорвать дипломатический процесс по Украине и создать новые "провокации", которые подорвут прогресс в мирных переговорах. Интересно, что косвенная угроза Путина состоялась на фоне взрыва автомобиля полиции в Москве.



"Луч" в российском музее / Фото "Политехнический музей"

Конечно, заявления диктатора не содержат конкретных подтвержденных фактов или данных от независимых источников о реальных планах или атаке на трубопроводы, а также не сопровождаются доказательствами о причастности конкретных служб или стран.

Важно вспомнить, что космическое противостояние не началось вчера. Еще во времена холодной войны США экспериментировали с концепцией спутников-перехватчиков – программу SAINT закрыли еще в 1960-х, но сама идея приблизиться к чужому аппарату и посмотреть, что он делает никуда не исчезла. Впоследствии в США появлялись экспериментальные инспекционные спутники, в частности MiTEx, которые демонстрировали способность маневрировать на орбите вблизи других объектов. Об этом писали технические обзоры и аналитические издания, в частности The Space Review.

Дополнительный контекст дала утечка документов Эдварда Сноудена в 2010-х. Из них следовало, что американские программы космической разведки предусматривали использование аппаратов на геостационарной орбите для перехвата сигналов связи.

Отдельное направление – так называемые сервисные спутники. Китайский аппарат SJ-21 в 2022 году продемонстрировал возможность подлететь к неисправному спутнику и переместить его на орбиту утилизации. Формально это подается как борьба с космическим мусором.

Последние наблюдения, зафиксированы независимыми трекерами и компаниями вроде Aldoria, касаются маневров китайских аппаратов SJ-21 и SJ-25 уже в 2026 году. В этой сфере важную роль играют не только правительственные заявления, но и независимые наблюдатели. Данные астрономов-любителей, открытые каталоги орбит и отчеты частных аналитических компаний часто первыми фиксируют необычные маневры. Именно так публично документируются близкие подходы спутников в геостационарной зоне.

Как реагирует Запад?

На фоне этих событий Запад активно заявляет об угрозе со стороны РФ. НАТО в мае 2024 года обнародовало коммюнике, в котором перечислило примеры кибератак, нападений и саботажа в Европе, что "продолжает осуществлять Москва, в том числе через прокси". В то же время Евросоюз в июле 2025-го осудил "систематические гибридные кампании" Москвы, прямо очертив их компоненты: кибератаки, вмешательство в информационное пространство, а также "саботаж, разрушение критической инфраструктуры, физические нападения".

Большинство западных медиа публикуют расследования и нарративы о подозрительных "клиентах Кремля": например, в октябре 2024-го Reuters проинформировал, что лидеры разведок США и Великобритании (офис Бернса, MI6 и MI5) прямо назвали континентальную атаку беспрецедентной "кампанией саботажа" российских спецслужб. Даже в режиме официального дипломатического тона Лондон открыто назвал ГРУ ответственным за ряд пожаров и взрывов в середине Европы, хотя Кремль традиционно отвергает все обвинения.

Постепенно в информационной среде Европы утверждается мнение, что опасные действия Москвы охватывают уже не только территорию Украины и вокруг, но и мирные сферы альянса, вплоть до космоса. Однако пока официальная позиция значительной части Запада избегает прямых обвинений в адрес России относительно конкретных диверсий (как в случае с разрывами "Северного потока"). Поэтому вопрос – сколько еще коммюнике придется опубликовать НАТО и ЕС в ближайшие годы относительно действий России?