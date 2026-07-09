Италия высылает двух военных атташе посольства России: в чем причина

Министр иностранных дел Италии заявил, что российским дипломатическим сотрудникам предъявлено подозрение в шпионаже. Они должны покинуть страну в течение 3 суток.

Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

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Что сказал политик?

Министр рассказал, что правительство Италии приняло решение выслать двух военных атташе при российском посольстве в Италии. Прокуратура Рима признала их виновными в шпионской деятельности в пользу Москвы.

Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Италии только что сообщил послу России в Риме, что Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение трех дней,

– отметил Антонио Таяни.

По его словам, Кремль продолжает использовать методы гибридной войны, чтобы проводить атаки против Запада и Италии. Глава МИД подчеркнул, что такие действия неприемлемы для итальянских институтов и национальной безопасности.

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