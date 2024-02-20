Готовят войну с НАТО: российские шпионы в Европе стали крайне опасными

Британский Королевский Объединенный институт оборонных исследований (RUSI) проанализировал деятельность российских шпионов на Западе. Журналисты The Economist ознакомились с исследованием и поражены им, 24 Канал пересказывает главные тезисы.

В августе прошлого года 24 Канал подготовил большое расследование о российском следе в Брюсселе. Россияне годами создавали агентурную сеть в Бельгии благодаря своему посольству в этой стране. Что интересно, огромную территорию посольства просто отжали, присвоив посольство СССР.

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Российские шпионы потерпели фиаско – но быстро оправились

В 2020 году россиянам не удалось убить Навального, их выгнали из многих стран ЕС, а перед началом большой войны они обещали скорый захват Украины. Неудачи российских шпионов последних нескольких лет заставили оккупантов что-то изменить.

В конце 2022 года Сергея Кириенко назначили руководителем "комитетов особого влияния". Эти комитеты координируют операции против Запада, а затем оценивают, насколько эффективными они были. И действительно – с приходом Кириенко многое изменилось. Например, в 2023 году в Молдове волна дезинформации стала более последовательной: она была направлена против заявки страны на членство в Европейском Союзе, а виновной в экономических проблемах страны сделали Майю Санду.

Оживились и кампании, направленные на подрыв европейской поддержки Украины. Боты в соцсети Х распространяли фейки на немецком (всего таких учетных записей было 50 тысяч), а российские сайты распространяли дезинформацию во Франции, Германии и Польше.

Превратить катастрофу в возможность, или Из России без любви

ГРУшники также не дремали: после попытки отравления Скрипалей в 2018 году против них было много развенчаний со стороны Bellingcat. Поэтому российские разведчики пришли к выводу, что оставляют большой цифровой след, а также что им не хватает присутствия в Европе.

Решение нашли довольно быстро: они перестали пользоваться мобильными телефонами и больше не набирают людей из спецназа. Таким образом, западным разведкам стало сложнее идентифицировать их по старым фотографиям или утечке баз данных. Еще в 2020 году началась реформа ведомства – была создана Служба специального назначения. Ее подразделение 54654 создает сеть агентов, которых достаточно сложно поймать. Эти люди работают в гражданских министерствах и частных компаниях, а на самом деле – шпионят. Также россияне обрабатывают иностранных студентов, которые учатся в российских вузах.

Спецслужбы разделили империю Пригожина

Российская Служба внешней разведки получила фермы троллей, а Главное разведывательное управление – иностранные воинские части. Теперь же генерал Андрей Аверьянов, который курирует ситуацию в Африке и на Ближнем Востоке от ГРУ, ездит с турне по африканскому континенту, предлагая "пакет выживания режима". В него входит обещание обеспечить местные элиты военной силой против местных конкурентов, а взамен Россия получит экономические уступки, такие как литиевые шахты и золотые заводы.

Важно Российский "правозащитник" и участник оппозиционных форумов оказался шпионом ГРУ, – The Insider

Россияне наводнили шпионами Европу, и их сеть сильна как никогда. Они готовят нападение на НАТО

Оккупанты вербуют тех, кто уехал из России на Запад после начала полномасштабного вторжения. Таких людей много в Германии, поскольку в странах Балтии к россиянам относятся враждебно. Чтобы эмигранты соглашались шпионить, их шантажируют, ведь многие оставили в России семьи.

Россияне усиливают свое влияние на Западе и начали новый этап политического противостояния. Цель – подготовить нападение на НАТО.

Приоритетом для российских шпионов является подготовка к этому конфликту не только через кражу секретов, но и путем расширения трещин внутри НАТО, подрыва поддержки Украины в Америке и Европе и размывания влияния Запада на глобальном Юге,

– заключают аналитики.