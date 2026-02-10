Россия вербует преступников для организации диверсий в Латвии, – глава Службы государственной безопасности

Россия отчаянно ищет в Латвии новых "лидеров", которые могли бы продвигать российские нарративы. Впрочем, преимущественно вербует лиц для организации диверсий, связанных с криминальной средой.

Об этом рассказал начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Нормундс Межвиетс, которого цитирует Delfi.

Как работают российские спецслужбы в Латвии?

Основная цель российских спецслужб – военные объекты и критически важные объекты инфраструктуры.

В 2025 году в Латвии было несколько инцидентов, по которым ведется следствие и к которым может быть причастна Россия.

"Ни в одном из этих инцидентов не был нанесен существенный ущерб интересам национальной безопасности Латвии", – одновременно отметил Межвиетс.

Один из таких случаев касается группы лиц, которая подожгла фирму, выполняющую оборонный проект. Сам инцидент произошел еще в 2023, а в 2025 подозреваемых удалось найти.

Установлено, что те же люди планировали жечь грузовики с украинскими номерами на территории объекта критической инфраструктуры.

У них был целый список потенциальных целей для диверсий: мемориалы, объекты электроснабжения, склады с легковоспламеняющимися товарами и военные объекты.

Межвиетс рассказал, что россияне вербуют лиц, которые занимались незаконной деятельностью и сидели в тюрьме.

Кроме того, эти люди связаны определенными криминальными корпоративными связями. У них широкий круг контактов и знакомых со схожими интересами. Поэтому, завербовав одного такого человека, есть широкие возможности для того, чтобы на него опираться и привлечь к подобной деятельности ряд других людей, с которыми он знаком,

– добавил начальник Службы государственной безопасности.

По его словам, сбором информации и организацией диверсий за деньги занимаются не только бывшие заключенные или наркозависимые, но есть и те, кто добровольно предоставляет информацию по идеологическим мотивам.

Сейчас под стражей находятся 4 человека, задержаны в начале 2026 года, – трое граждан Латвии и один иностранец.

Их подозреваю в шпионаже. Они целенаправленно собирали сведения разведывательного характера о гражданской и военной критической инфраструктуре Латвии, а также лиц, организаций, участвующих в деятельности в поддержку Украины.

Впрочем, количество задержанных может возрасти, ведь сейчас в поле зрения СГБ находятся еще несколько человек.

"Уже несколько лет мы видим достаточно ожесточенные попытки российской стороны создать здесь группы новых лидеров, молодых людей, образованных, которые могли бы в дальнейшем возглавить эти так называемые организации соотечественников, координировать организации русскоязычного населения для достижения российских целей", – отметил председатель СГБ.

