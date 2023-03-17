Готовили диверсии и распространяли пропаганду: в Польше рассказали о планах российских шпионов

В Польше спецслужбам удалось разоблачить и задержать шпионов, осуществлявших подрывную деятельность в пользу России. В МВД страны рассказали больше о работе группы и ее дальнейшей судьбе.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский отметил, что спецслужбы задержали 9 человек. 6 из них уже получили меры пресечения, против 3 продолжаются следственные действия.

Напомним Россия использует "полезных идиотов", – Подоляк о задачах шпионов, задержанных в Польше

Какие задачи имели российские шпионы

Мариуш Каминский рассказал, что с помощью камер шпионы отслеживали и документировали транзит оружия по железнодорожным путям и в районе аэропорта Ясенки в Жешуве. То есть, задержанные агенты вели разведывательную деятельность для врага и даже готовили диверсии.

Уже 6 задержанных получили подозрения в шпионаже в пользу России и участия в организованной преступной группировке и им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Дела еще 3 задержанных скоро передадут в суд и их также примут под арест

Сотрудники Агентства внутренней безопасности зафиксировали камеры, электронное оборудование, а также GPS-передатчики, которые должны были установить на транспорте с помощью Украины.

Группе также было поручено пропагандистскую деятельность, направленную на дестабилизацию польско-украинских отношений, разжигание враждебных настроений в отношении стран НАТО в Польше и дискредитацию политики польского правительства в отношении Украины,

– заявил Каминский.

Шпионы за свою деятельность получали деньги из России. Это вознаграждение было систематическим и польские правоохранители имеют соответствующие доказательства.

Напомним, что о задержании шпионов стало известно 15 марта. Сотрудники Агентства внутренней безопасности обнаружили десятки скрытых камер на важных трассах и железнодорожных узлах. В частности, в районе аэропорта Жешува. То есть шпионы отслеживали основные пути поставки оружия для Украины.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк призвал мир жестко реагировать на российских агентов, чтобы Кремль боялся использовать "полезных идиотов" в своих целях.