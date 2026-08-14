Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш, отметив, что во время этого штурма украинские бойцы не заметили, что противник начал применять новые средства. Однако следует готовиться к тому, что они могут это сделать.

Российские штурмы на танках

Офицер бригады НГУ "Рубеж" отметил, что сейчас один российский танк прикрывают несколько беспилотников, но впоследствии их количество может значительно возрасти. Сколько на это уйдет времени и сможет ли противник обеспечить такой защитой всю свою технику – неизвестно.

Думаю, в штурмовых механизированных операциях они будут использовать 1–2 единицы техники именно с такой защитой. А дальше все будет по стандартной схеме. Самое интересное, что во время последних механизированных штурмов в нашей зоне противник не применял большие прикрытия, как раньше. Ехали фактически "голые" танки, которые мы уничтожили,

– поделился он.

Отченаш рассказал о российских танковых штурмах: смотрите видео

Отченаш добавил, что в прифронтовых городах враг также активно использует большое количество различных типов "Шахедов" – реактивных дронов, "Гераней" и т. п. Именно поэтому украинские военные пытаются уничтожать российские ретрансляторы, без которых эти беспилотники не могут залетать далеко.

"Это необходимость, которая помогает нам сузить масштаб действий противника. Надеюсь, что эти уничтожения будут гораздо более масштабными, ведь для россиян это тяжелые потери – ретрансляторы дорогие, найти идеальное место для них сложно", – подытожил он.

Отметим, что оккупанты проводят механизированные штурмы на Добропольском направлении, которые Силы обороны успешно отражают. В целом россияне делают ставку на количество, поэтому и несут большие потери.