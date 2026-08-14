Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш, зазначивши, що під час цього штурму українські бійці не побачили, що ворог почав застосовувати нові засоби. Однак варто готуватись до того, що вони можуть це зробити.

Російські штурми на танках

Офіцер бригади НГУ "Рубіж" зауважив, що зараз один російський танк прикривають кілька безпілотників, але згодом ця кількість може значно зрости. Скільки на це піде часу і чи зможе противник забезпечити таким захистом всю свою техніку – невідомою.

Думаю, в штурмових механізованих діях вони будуть використовувати 1 – 2 одиниці техніки, саме цей захист. А далі все буде за стандартним зразком. Найцікавіше, що під час останніх механізованих штурмів в нашій смузі противник не застосовував великі накриття, як раніше. Їхали фактично голі танки, які ми знищили,

– поділився він.

Отченаш розповів про російські штурми на танках: дивіться відео

Отченаш додав, що по прифронтових містах ворог також активно використовує велику кількість різного виду "Шахедів" – реактивні дрони, "Герані" тощо. Саме тому українські військові намагаються знищувати російські ретранслятори, без яких ці безпілотники не мають можливості залітати далеко.

"Це необхідність, яка допомагає нам звузити масштаб роботи противника. Сподіваюсь, що ці знищення будуть набагато більшими, адже для росіян це важкі втрати – ретранслятори дорогі, знайти ідеальне місце для них важко", – підсумував він.

Зауважмо, що окупанти йдуть в механізовані штурми на Добропільському напрямку, які Сили оборони успішно відбивають. Загалом росіяни роблять ставку на кількість, тому й зазнають великих втрат.