"Билет несчастья" в одну сторону: в каких условиях россиян заставляют штурмовать острова на Херсонщине

Украинские военные контролируют ситуацию на Херсонщине, врагу не удается продвигаться и оккупировать новые населенные пункты. В то же время противник активно пытается штурмовать острова, что удается не лучшим образом.

Оккупанты заходят на штурм, откуда не возвращаются, часто их отправляют на задания без оружия. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что россияне продолжают обстрелы артиллерией.

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Идут в штурм без оружия

Украинские военные ситуацию контролируют, карта боевых действий на Херсонщине остается без изменений. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" отметил, что хоть штурмовые действия продолжаются по островам, они не добавляют настроения российским оккупантам.

Небольшие пехотные штурмовые или диверсионно-разведывательные группы, которые имеют задание пройти на острова и закрепиться, свой "билет несчастья" используют один раз – заходят и там остаются. Иногда оккупантам даже не выдают оружие, якобы его они получат "там",

– подчеркнул он.

Иногда российским военным удается зайти на острова, где они берут оружие у своих погибших солдат, которых Россия не имеет целью эвакуировать. Несмотря на это острова находятся под огневым контролем ВСУ.

Ситуация в Херсонской области: смотрите на карте

Братчук добавил, что недавно Херсонская ОГА предупредила о возможном массированном обстреле города и территориальной общины. По его словам, артиллерийские обстрелы Херсона и других населенных пунктов в области являются постоянными. Артиллерийская борьба между ВСУ и оккупантами не утихает.

Враг также активно использует FPV-дроны, осуществляет террор местного населения и проводит разведку с воздуха.