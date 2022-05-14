Российские спецслужбы начали вербовать украинских школьников

Россияне продолжают попытки поиска новых агентов, которые помогли бы им в войне против Украины. Враг даже готов привлекать к своим преступлениям детей.

Российские оккупанты пытаются заручиться помощью информаторов. В частности, особую активную вербовочную деятельность враг направил на украинских детей.

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Несовершеннолетние информаторы

Служба безопасности Украины зафиксировала сотрудничество врага с несовершеннолетними украинцами. Российские агенты вербуют информаторов по всей территории Украины.

В Донецкой области СБУ разоблачили двух информаторов, одним из которых оказалась 13-летняя девочка. Российские спецслужбы через Telegram предложили жительнице Новолуганского "гонорар", если она пошлет фото мест обстрелов и сообщит местоположение позиций ВСУ. Сотрудники СБУ вовремя выявили и прекратили это преступное сотрудничество. Также был задержан житель Новотроицкого, который предоставлял информацию о перемещении сил ВСУ. Он понесет за свою деятельность уголовную ответственность. Информатор может оказаться за решеткой сроком до 8 лет.

Кроме того, в Луцке 9 мая правоохранители заметили 3 школьников, которые долго "гуляли" возле блокпоста. Когда оперативники проверили их телефоны, то обнаружили фото Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта, также там были переписки с абонентами из России. Семиклассникам объяснили, с кем они общаются и какой беды чуть не наделали. Также профилактическая беседа была проведена с их родителями.

СБУ просит учителей и граждан постоянно говорить детям об опасности переписки с незнакомцами. Также в ведомстве напомнили – при достижении лицом 16 лет наступает уголовная ответственность, в редких случаях к ответственности можно привлечь в 14 лет.

Война России против Украины: коротко о главном

Страны G7 заявили о том что они продолжат поддерживать Украину и помогать нам побороть российских оккупантов. Они пообещали оказывать военную поддержку "столько, сколько это потребуется" и усиливать экономическую и политическую изоляцию агрессора.

Россияне начали угрожать Европейскому Союзу. Оккупанты решили заявить: если ЕС примет Украину, то тогда Европе "настанет конец". Чтобы добавить заявлению абсурдности, россияне пообещали внедрять "свои ограничения" в ответ на санкции.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не смогла достичь в войне против Украины никаких своих целей, поэтому должна договориться с нами о мире. Это единственный выход для оккупантов, если они не хотят своего абсолютного краха.

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