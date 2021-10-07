Они убеждали, что государство Украина их бросило. Об этом заявил сотрудник военной разведки Украины Олег.

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Россия пыталась помешать эвакуации украинцев из Афганистана

Нашим гражданам, которых мы забирали, неоднократно поступали предложения уехать в Россию в обмен на заявления, что Украина оставила их на верную гибель,

– рассказал разведчик Олег.

Мужчина заверил, что российские СМИ провели специальную информационную операцию по приказу их спецслужб. Украинский разведчик заявил, что Россия сообщала: "Эвакуации украинцев не будет и что государство покинуло своих граждан на произвол судьбы".

Разведчик рассказал, что, несмотря на риски со стороны спецслужб страны-агрессора, украинские разведчики провели операцию по эвакуации.

Коротко об эвакуации украинцев из Афганистана