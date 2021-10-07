Вони переконували, що держава Україна їх покинула. Про це заявив співробітник воєнної розвідки України Олег.
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Росія намагалась завадити евакуації українців з Афганістану
Нашим громадянам, яких ми забирали, неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що Україна покинула їх на вірну загибель,
– розповів розвідник Олег.
Чоловік запевнив, що російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну операцію за наказом їхніх спецслужб. Український розвідник заявив, що Росія повідомляла: "Евакуації українців не буде та що держава покинула своїх громадян напризволяще".
Розвідник розповів, що – попри ризики зі сторони спецслужб країни-агресора, українські розвідники провели операцію з евакуації.
Коротко про евакуацію українців з Афганістану
- З 15 серпня 2021, тобто з часу захоплення талібами влади в Афганістані, Україна вивезла орієнтовно 600 людей.
- Громадян України та іноземців евакуювали 6 рейсами. Перший був 16 серпня, крайній – 24 вересня.
- До речі, Україна евакуює не лише своїх громадяни, а й іноземці. Серед них були журналісти та представники міжнародних організацій. Також евакуювали відому режисерку Сахрі Карімі.
- Станом на кінець серпня, з усіх евакуйованих 65 афганців попросили в Україні статус біженця.
- 30 вересня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що у Афганістані ще залишилися люди, які хочуть, аби їх звідти евакуювали. Саме тому українська розвідка готує черговий авіарейс.