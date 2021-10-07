Вони переконували, що держава Україна їх покинула. Про це заявив співробітник воєнної розвідки України Олег.

До теми У Кабулі прогримів вибух біля мечеті: є загиблі

Росія намагалась завадити евакуації українців з Афганістану

Нашим громадянам, яких ми забирали, неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що Україна покинула їх на вірну загибель,

– розповів розвідник Олег.

Чоловік запевнив, що російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну операцію за наказом їхніх спецслужб. Український розвідник заявив, що Росія повідомляла: "Евакуації українців не буде та що держава покинула своїх громадян напризволяще".

Розвідник розповів, що – попри ризики зі сторони спецслужб країни-агресора, українські розвідники провели операцію з евакуації.

Коротко про евакуацію українців з Афганістану