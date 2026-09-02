Об этом сообщает телеграм-канал "open a".

Что известно о студентах, причастных к производству российских дронов?

Авторы канала призвали людей проверить, есть ли их данные в открытой базе, и отметили, что в ближайшее время планируют ее расширить. По их словам, в списке должны оказаться все лица, которых они считают причастными к международным преступлениям.

Известно, что в списке оказались студенты, в частности выпускники 2005 и 2007 годов. Также опубликованы персональные данные, номера мобильных телефонов и электронные адреса.

Российские студенты, собирающие дроны для атак на Украину / Фото с телеграм-канала "open a"

Кроме того, авторы заявили о намерении добиваться того, чтобы лицам, причастным к деятельности "Алабуги", в будущем могли отказывать в выдаче виз в европейские страны.

Напомним, "Алабуга" – особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Татарстане, ставшая важным центром российского военно-промышленного комплекса. На ее территории налажено массовое производство ударных беспилотников типа "Шахед" ("Герань-2") и "Гербера", которые Россия использует в войне против Украины.

Комплекс расположен в Елабужском районе Татарстана, примерно в 10 километрах от Елабуги и в 25 километрах от Набережных Челнов, и занимает более 3,9 тысячи гектаров. К производству дронов привлечены предприятия "Алабуги" и смежные производства, в частности "Алабуга-Волокно", специализирующееся на изготовлении углеродного волокна.

Из-за регулярных атак беспилотников Россия усиливает защиту комплекса. Вокруг предприятий возводятся дополнительные оборонительные сооружения и периметры безопасности, устанавливаются конструкции для антидроновых сеток и усиливается противовоздушная оборона.

Отдельным образовательным проектом при "Алабуге" является "Алабуга Политех". Его используют для подготовки и привлечения молодежи к работе на предприятиях особой экономической зоны, в частности тех, которые связаны с производством беспилотников.