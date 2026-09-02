Про це повідомляє телеграм-канал "open a".

Що відомо про студентів, які причетні до виробництва російських дронів?

Автори каналу закликали людей перевірити, чи є їхні дані у відкритій базі, та зазначили, що найближчим часом планують її розширити. За їхніми словами, у списку мають опинитися всі особи, яких вони вважають причетними до міжнародних злочинів.

Відомо, що у переліку опинилися студенти, зокрема 2005 та 2007 років. Також опубліковані персональні дані, номери мобільних телефонів та електронні адреси.

Російські студенти, які збирають дрони для атак на Україну / Фото з телеграм-каналу "open a"

Також автори заявили про намір домагатися того, щоб причетним до діяльності "Алабуги" могли відмовляти у видачі віз до європейських країн у майбутньому.

Нагадаємо, "Алабуга" – особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Татарстані, яка стала важливим центром російського військово-промислового комплексу. На її території налагоджене масове виробництво ударних безпілотників типу "Шахед" ("Герань-2") та "Гербера", які Росія використовує у війні проти України.

Комплекс розташований у Єлабузькому районі Татарстану, приблизно за 10 кілометрів від Єлабуги та за 25 кілометрів від Набережних Челнів, і займає понад 3,9 тисячі гектарів. До виробництва дронів залучені підприємства "Алабуги" та суміжні виробництва, зокрема "Алабуга-Волокно", яке спеціалізується на виготовленні вуглецевого волокна.

Через регулярні атаки безпілотників Росія посилює захист комплексу. Навколо підприємств будують додаткові оборонні споруди та периметри безпеки, встановлюють конструкції для антидронових сіток і посилюють протиповітряну оборону.

Окремим освітнім проєктом при "Алабузі" є "Алабуга Політех". Його використовують для підготовки та залучення молоді до роботи на підприємствах особливої економічної зони, зокрема тих, що пов'язані з виробництвом безпілотників.