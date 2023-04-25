В России заявили об использовании танков Т-14 "Армата" в Украине: почему это не поможет врагу

Российские СМИ сообщили, что оккупанты на фронте начали использовать новые боевые танки Т-14 "Армата". Отмечают, что техника уже якобы успела обстрелять украинские позиции, однако в штурме не участвовала.

Известно, что "Арматы" оснастили дополнительной защитой, а экипажи прошли "боевое слаживание" на полигонах. Однако поможет ли это России и изменит ли ситуацию на фронте – читайте в материале 24 Канала.

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Какие основные характеристики Т-14

Т-14 "Армата" – это российская технология, которая характеризуется тем, что экипаж танка не находится в башне. Все они находятся в передней части танка в защищенных бронекапсулах.

Пропагандистские СМИ заявляют, что танк Т-14 оснащен беспилотной башней, а экипаж дистанционно управляет вооружением из "изолированной бронированной капсулы, расположенной в передней части корпуса".

Он может развивать максимальную скорость в 80 километров в час на автомагистрали. Следует заметить, что сначала Кремль установил конечный срок производства танков до 2020 года, но позже его продлили до 2025 года.

Использование Т-14 – это больше психологический фактор

Так считают в британской разведке. Ведь еще в январе 2023 они сообщали, что Россия может перебросить в Украину свои новые танки Т-14 "Армата" именно в пропагандистских целях.

Кроме того, в разведке Британии утверждали, что российские войска в Украине не желают воевать на этих танках из-за их "плохого состояния". Тогда производство должно было сократиться до нескольких десятков единиц, ведь командиры заявляли, что не будут доверять этой технике на поле боя.

Однако российские пропагандисты считают, что они лучше знают. Они называют Т-14 "Армата" перспективным основным боевым танком.

В сети распространили видео, где "Арматы" якобы направляются по железной дороге в Украину. Довольно странно, что об использовании Т-14 на поле боя сообщили только 25 апреля, а на опубликованном ролике видно, что на улице – суровая зима.

Т-14 якобы опрокидывают на фронт: смотрите видео

Вероятнее всего, такие заявления российские СМИ обнародовали, чтобы показать, что еще не все потеряно и якобы оборонно-промышленный комплекс страны-агрессорки еще способен. Однако, как показывает практика, пропагандисты используют такие нарративы, когда ситуация совершенно противоположная.

Даже если эти танки и сражаются на фронте – это ненадолго. Ведь так или иначе они будут уничтожены нашими воинами, а российская промышленность не сможет "закрыть дыры" в обеспечении техники из-за западных санкций.