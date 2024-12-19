Россияне атаковали пригород Харькова: для удара могли использовать нетипичное оружие

Вчера, 18 декабря, под российскими ударами оказался и Харьков, и окрестности города. Село в пригороде оккупанты, вероятно, обстреляли новым оружием.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка Анна Черненко, отметив, что это могла быть артиллерия, которую России передал союзник. Между тем именно город атаковал российский беспилотник "Молния".

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Россияне атаковали пригород Харькова

Вчера россияне нанесли удары по пригороду Харькова, а именно по населенному пункту Циркуны. Оккупанты били артиллерией.

Были предположения, что это могло быть новое оружие, которое Россия получила от Северной Кореи,

– отметила корреспондентка.

Однако стоит отметить, что эта информация официально не подтверждена. Правоохранительные органы пока устанавливают тип оружия.

К сожалению, в результате обстрела 4 пожилых людей, 3 женщин и мужчина, получили ранения. Также повреждены 10 частных домов и частное предприятие.

Также, по словам корреспондента, в обед 18 декабря россияне атаковали Харьков беспилотником "Молния". Это оружие оккупанты начали использовать для ударов по городу относительно недавно.

Это просто алюминиевые детали и фанера. Однако это дрон-камикадзе, он несет определенный заряд, который является и разрушительным, и убийственным,

– отметила Черненко.

К счастью, обошлось без жертв. Российский беспилотник ударил в крышу закрытого торгового центра в Салтовском районе.

Однако ранее из-за ударов этого дрона горели машины, было попадание в жилой многоэтажный дом.