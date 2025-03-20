20 марта, 08:52
Российские власти подтвердили, что на военном аэродроме в Энгельсе вспыхнул пожар
Саратовскую область атаковали неизвестные БпЛА в ночь на 20 марта. Утром российские власти подтвердили, что на военном аэродроме в Энгельсе возник пожар.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о пожаре на Энгельсе
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил эвакуацию из-за пожара на военном аэродроме в Энгельсе.