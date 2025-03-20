Российские власти подтвердили, что на военном аэродроме в Энгельсе вспыхнул пожар

Саратовскую область атаковали неизвестные БпЛА в ночь на 20 марта. Утром российские власти подтвердили, что на военном аэродроме в Энгельсе возник пожар.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Смотрите также Не только Энгельс: ночью на Россию летели более 100 дронов – какие регионы были под атакой Что известно о пожаре на Энгельсе Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил эвакуацию из-за пожара на военном аэродроме в Энгельсе.