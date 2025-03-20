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Що відомо про пожежу на Енгельсі

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив евакуацію через пожежу на військовому аеродромі в Енгельсі.

Задля безпеки через загоряння на території аеродрому проводять евакуацію тих, хто проживає на території прилеглих до об'єкта СНТ. Усі оперативні служби перебувають на місці.

– повідомив губернатор.

Пожежа на аеродромі в Енгельсі / Фото росЗМІ