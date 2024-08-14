В Курской области России продолжается операция ВСУ. Теперь власти Курской области объявили о намерении разместить своих беженцев на временно оккупированной территории Запорожской области Украины.

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что жители прифронтовой Курщины являются свидетелями преступлений российской армии, позорного бегства кадыровцев, беспомощности региональной и федеральной власти. Поэтому их вывозят не в Россию, а на ВОТ Украины, чтобы скрыть правду от других россиян.

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Россия стремится контролировать поток информации

Главная проблема Кремля – контролировать информационный поток из Курской области. Таким образом власти пытаются дальше держать большинство граждан России в плену собственной пропаганды и дезинформации.

Кремль боится, что жители Курщины станут рассказывать другим россиянам о нормальном отношении ВСУ к гражданским, ведь это противоречит пропаганде о "зверствах нацистов",

– говорится в материале.

В Центре стратегических коммуникаций добавили, что российское руководство не готово принимать беженцев на собственной территории, ведь это грозит гуманитарным кризисом. В то же время временно оккупированные территории Москву не волнуют.

Как итог, объявленное переселение – это очередной пропагандистский трюк, который должен создать иллюзию безопасности и стабильности на ВОТ Украины.

К слову, Александр Сырский во время доклада президенту рассказал, что группировки Сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области.