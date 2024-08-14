В Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що мешканці прифронтової Курщини є свідками злочинів російської армії, ганебної втечі кадировців, безпомічності регіональної та федеральної влади. Тому їх вивозять не в Росію, а на ТОТ України, щоб приховати правду від інших росіян.

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Росія прагне контролювати потік інформації

Головна проблема Кремля – контролювати інформаційний потік з Курської області. Таким чином влада намагається далі тримати більшість громадян Росії в полоні власної пропаганди і дезінформації.

Кремль боїться, що мешканці Курщини стануть розповідати іншим росіянам про нормальне ставлення ЗСУ до цивільних, адже це суперечить пропаганді про "звірства нацистів",

– йдеться в матеріалі.

В Центрі стратегічних комунікацій додали, що російське керівництво неготове приймати біженців на власній території, адже це загрожує гуманітарною кризою. Водночас на тимчасово окуповані території Москві байдуже.

Як підсумок, оголошене переселення – це черговий пропагандистський трюк, який має створити ілюзію безпеки і стабільності на ТОТ України.

До слова, Олександр Сирський під час доповіді президенту розповів, що угрупування Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області.