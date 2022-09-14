Армия оказалась "мочиловом": оккупант ноет о дезорганизованности и некомпетентности руководства

В перехваченном украинской разведкой разговоре оккупанта с женой слышно, что противник деморализован и испуган. Российский захватчик жалуется на плохую организацию войск и отсутствие четкого плана действий.

На Харьковском направлении продолжаются жестокие бои. В отличие от продуманной и последовательной стратегии ВСУ, российская армия дезорганизована и деморализована.

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Российская армия оказалась недоармией

В перехваченных разговорах оккупантов все чаще слышим, что у российских военных нет четких наставлений со стороны руководства. Это мешает им удерживать захваченные позиции и, что более важно, заставляет сомневаться в собственной армии.

Организации никакой нет. Я думал, что здесь армия, а здесь не армия... Каждый сам за себя, – с разочарованием делится с женой захватчик.

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О слаженности работы оккупантов, когда каждый из них думает только о себе, можно только помечтать. В сравнении с ними, украинские воины, оберегающие родную землю, знают, за что и против кого они борются.

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Успехи ВСУ в Харьковской области: последние новости

Украинским военным уже удалось освободить более 300 населенных пунктов в Харьковской области . По словам замминистра обороны Анны Маляр, реальное количество может значительно превышать названное.

. По словам замминистра обороны Анны Маляр, реальное количество может значительно превышать названное. 13 сентября были деоккупированы еще 3 населенных пункта . Речь идет о поселках Липцы, Глубоком и Стрелечье.

. Речь идет о поселках Липцы, Глубоком и Стрелечье. ВСУ взяли в плен тысячи оккупантов в Харьковской области. Среди них было немало офицеров.

в Харьковской области. Среди них было немало офицеров. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подробно рассказал о последствиях контрнаступления. Он отметил, что украинская армия уже проделала колоссальную и невероятную работу по деоккупации территорий и разрушила надежды врага на захват Украины.

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