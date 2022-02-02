Российские военные в Беларуси начали этап боевого слаживания на полигонах

На полигоне в Беларуси военнослужащие начали отработку ведения обороны и "борьбу с незаконными вооруженными формированиями". Происходит это в пределах проверки сил реагирования "Союзного государства".

Боевое слаживание российских и белорусских военных началось на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский.

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Как известно, участие в контрольных занятиях по тактической и огневой подготовке приняли:

мотострелковые подразделения,

экипажи танков,

боевые машины пехоты.

В Минобороны России добавили, что подразделения вооруженных сил двух стран "в единых боевых порядках отрабатывают разные приемы и способы боевых действий".

Что известно об учебе "Союзная решительность-2022"

О совместных военных учениях Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились еще в декабре 2021 года. То есть, как раз перед планируемыми на начало января переговорами с НАТО, США и ОБСЕ по поводу ультиматума Кремля о предоставлении "письменных гарантий безопасности".

Мероприятие проведут в два этапа:

на первом этапе "учений", который пройдет до 9 февраля, на территории Беларуси будут созданы группировки войск. Также планируется организация охраны и обороны важных государственных, военных объектов и воздушного пространства;

второй этап пройдет с 10 по 20 февраля. В его рамках планируется отработать отражение внешнего нападения, противодействие терроризму и защиту интересов "Союзного государства".

Территория проведения учений расположена непосредственно у западной границы Беларуси с Польшей и Литвой, а также неподалеку от южного участка границы с Украиной.

В Госдепартаменте США заявили, что Россия может использовать переброску военных в Беларусь для вторжения в Украину.

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