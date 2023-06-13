Оккупанты готовятся к разным сценариям, среди них – отступление в Крым, – ГУР

Российские военные опасаясь контрнаступления ВСУ готовятся абсолютно к разным сценариям, вплоть до отступления в Крым. На это четко указывают действия россиян, они активно к этому готовятся.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, россияне лишь делают вид, что для них ситуация на оккупированном полуострове стабильная.

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Крым продолжает быть хабом, логистический центр по перебрасыванию живой силы и вражеской техники на временно оккупированные территории Юга и Востока. Там ситуация для россиян стабильная, но активные действия украинских Сил обороны заставляют их готовиться к разным сценариям,

– отметил Андрей Юсов.

По его словам, на это указывают минирования, которые сейчас активно проводят россияне, инженерные сооружения, траншеи по всему периметру полуострова.

"Они готовятся, в том числе к отступлению на территорию Крыма", – подчеркнул представитель разведки.

Также Юсов подчеркнул, что минирование любых объектов критической, гражданской инфраструктуры – это признак подготовки к террористическим действиям, подготовки к последующим военным преступлениям. Это продолжение шантажа.

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