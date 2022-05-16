Российские военные обстреляли самую большую школу в Дружковке

Утром 16 мая россияне обстреляли Дружковку Донецкой области. Оккупанты разбомбили там школу.

Школа получила серьезные повреждения, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. К счастью, обошлось без пострадавших.

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В школе только сделали ремонт

Кириленко отметил, что эта школа – одна из самых больших и современных в общине. До широкомасштабного вторжения там обучалось 650 учеников. В школе только три года назад завершили капитальный ремонт с термомодернизацией.

Теперь в школе полностью разрушен спортивный зал. Вероятно, именно туда и прилетел снаряд. Также повреждены классные комнаты, выбиты стекла.

Смотрите видео разбомбленной школы:

Кроме того, от обстрела пострадали детсад №6 "Колокольчик", ледовая арена "Альтаир" и жилые дома. На месте попадания возник пожар, но спасатели быстро ликвидировали его.

Теперь муниципальные службы убирают территорию от обломков и стекла.

Обстрелы на Востоке

Только за сутки 15 мая российские оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов на Востоке.

В Донецкой области обстреляли Мариуполь, Авдеевку, Лиман, Торецк, Соледар, Никольское, Марьинку, Красногоровку, Каменку, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброву, Бахмутское, Дронивку, Озерное, Александровку, Ставки, Ямполь, Богородичное, Новоселовку, Солодке, Новомихайловку.

В Луганской области – Северодонецк, Боровское, Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Рубежное, Катериновка, Белогоровка, Золотое, Горное, Попасная, Камышеваха, Тошковка, Щедрищево и Устиновка.

Россияне повредили больницу, учебные заведения и автомобильный мост в Северодонецке, мечеть, сельскохозяйственный склад и кафе в Бахмутском районе, фенольный завод в поселке городского типа Нью-Йорк. Эвакуировать за сутки удалось более 250 человек.

К слову, аналитики предполагают, что оккупанты сосредоточятся на битве за Северодонецк. Они якобы планируют захватить только Луганскую область, а Донбасс вроде бы хотят оставить. Правда, неудачные попытки России пересечь реку Северский Донец возле Кременной могут сместить вражеские операции по окружению дальше на восток.

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