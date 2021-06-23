Российские военные открыли огонь по эсминцу Британии в Черном море

Россияне открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу "Дефендер". В Минобороны России заявляют, что судно якобы вошло в "русские территориальные воды".

Инцидент произошел вблизи мыса Фиолент, что в оккупированом Крыму. Российская сторона говорит, что предупреждала британский эсминец о возможном применении оружия.

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Огонь открывали территориальный корабль охраны и Су-24М

В 12:06 и 12:08 пограничный корабль охраны открыл предупредительный огонь. А уже в 12:19 Су-24М выполнил предупредительное бомбосбрасывание. Речь идет о 4 осколочно-фугасных авиационных бомбах ОФАБ-250 – по курсу движения эсминца.

В российском военном ведомстве говорят, что в 12:26 "Дефендер" уже покинул границы "территориального моря России".

Что такое ОФАБ-250 Это осколочно-фугасная авиабомба. Она эффективна при поражении военно-промышленных объектов и легкобронированной техники, живой силы. Также предназначена для впечатления самолетов на открытых стоянках и прочего.

За эсминцем россияне начали следить еще неделю назад

В Минобороны России сообщали, что следят за перемещением "Дефендера" и фрегата "Эвертон" ( ВМС Нидерландов) еще с 14 июня.

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На "Дефендере" совместные учения провели британцы, американцы и украинцы

Отметим, что совместные учения на эсминце "Дефендер" провели силы спецопераций Украины, Британии и США. Тренировку провела совместная абордажная группа: тренировали неожиданный захват судна.

Смотрите на карту, где расположен мыс Фиолент: