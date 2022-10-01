"Мы в кольце": российский военный позвонил жене из Украины, чтобы попрощаться

Российские военные понимают, что ситуация для них плохая из-за оцепления. Они звонят родным и прощаются.

Один из таких разговоров перехватила разведка Минобороны. Оккупант позвонил жене и заявил, что "нам п**да, мы в кольце".

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"Пох*р на связь, пусть пеленгуют"

Говорит, что позвонил проститься, но попросил никому не говорить. Намекает, что из разведывательной группы людей осталось очень мало.

Дай я с тобой наговорюсь хотя бы 2 минуты. Мне уже пох*р на эту связь. Пусть пеленгируют. Пусть сюда прилетит,

– говорит в отчаянии оккупант.

Жена в ответ только кричит "нет".

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Оккупанты находятся в окружении в Лимане

ВСУ оцепили войска оккупантов в Лимане Донецкой области. В Американском институте по изучению войны убеждены, что ВСУ, вероятно, освободят Лиман в течение следующих 72 часов.

Базирующиеся в Лимане россияне обратились к своему руководству с просьбой выйти, но получили отказ. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В окружении оказалось более 5 тысяч русских военных. По словам Гайдая, они будут пытаться прорваться или сдадутся в плен. Практически все пути отхода либо подвоза боеприпасов перекрыты.

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