Российские военные снова перевернули технику на учениях и травмировались сами: эпическое видео

Во время военных учений в России ЗРПК "Тунгуска" наехала на БМП-2. Из-за этого пострадал по меньшей мере один военнослужащий.

По предварительным данным, причиной инцидента является то, что экипаж одной из боевых машин дезориентировался в пространстве.

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Военного буквально выносили из машины

После аварии, очевидцы бросились к машинам, чтобы спасти пострадавших. Один из членов экипажа получил серьезные травмы и его пришлось выносить на руках, так как самостоятельно идти он не мог.

Ситуация вызвала смех у другого военного, попавшего на кадры видео, которое опубликовали в сети.

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