В России вернувшиеся с войны против Украины оккупанты убили более 290 человек, - СМИ

Российские военные, вернувшиеся с войны против Украины, начали убивать людей в России. По их вине погибли по меньшей мере 294 человека.

Такую информацию приводят в СМИ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Настоящее Время".

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Что известно о преступлениях российских военных

По данным издания, журналисты проанализировали приговоры судов по участникам войны в Украине по шести уголовным статьям.

Речь идет об убийстве, убийстве при превышении самообороны, причинение смерти по неосторожности, причинение тяжких телесных повреждений, что повлекло смерть, склонности к употреблению наркотиков, а также нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

В целом оккупантам, которые вернулись с фронта, было вынесено 271 приговор. Больше всего из них вынесено по статье об убийстве. Отметим, что в 110 преступлениях погибли 124 человека.

Напомним, что в сентябре 2024 года СМИ сообщали о том, что после возвращения из войны русские военные искалечили почти 227 россиян. Чаще такие преступления совершают бывшие заключенные, которые воевали, а теперь снова оказались за решеткой.