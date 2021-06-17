Российские военные учения будут опасными для Украины, – Кравчук

Россия в сентябре проведет военные учения "Запад-2021". Леонид Кравчук заявил, что Украина должна быть готова, что действия Москвы в тот период могут быть опасными.

Мы должны быть готовы ко всему

Сейчас украинская армия готова дать отпор любому агрессору. Об этом лидер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе заявил в интервью.

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В сентябре будут проводить военные учения. При таком скоплении российских войск здесь, вблизи Донбасса и Крыма, учения могут быть, с военной точки зрения, непредсказуемыми и опасными для Украины. Мы должны быть готовы ко всему,

– предупредил Кравчук.

Он добавил, что силы у нас с Россией – неравные, зато у украинцев есть ощущение патриотизма: "Мы будем биться до последнего".

Угроза эскалации сохраняется

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что угроза эскалации со стороны России будет существовать до конца сентября 2021 года – пока не закончатся военные учения страны-агрессора. Добавим, что они будут проходить в течение 12 – 16 сентября.

По словам главы государства, после российского заявления об отводе войск, Москва вывела из временно оккупированного Крыма лишь 3,5 тысячи военных. В то же время 90% армейского состава и вооружения до сих пор там.