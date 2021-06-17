Ми маємо бути готовими до всього

Зараз українська армія готова дати відсіч будь-якому агресорові. Про це лідер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі заявив у інтерв'ю.

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У вересні проводитимуть військові навчання. За такого скупчення російських військ тут, поблизу Донбасу і Криму, навчання можуть бути, з військового погляду, непередбачуваними і небезпечними для України. Ми маємо бути готовими до всього,

– попередив Кравчук.

Він додав, що сили у нас з Росією – нерівні, зате в українців є відчуття патріотизму: "Ми битимемося до останнього".

Загроза ескалації зберігається

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що загроза ескалації з боку Росії існуватиме до кінця вересня 2021 року – поки не закінчаться військові навчання країни-агресора. Додамо, що вони відбуватимуться впродовж 12 – 16 вересня.

За словами глави держави, після російської заяви про відвід військ, Москва вивела з тимчасово окупованого Криму лише 3,5 тисячі військових. Водночас 90% армійського складу та озброєння досі там.

Зверніть увагу! На пресконференції після зустрічі з президентом США Джо Байденом Путін заявив, що проводить військові навчання на "своїй території". Відповідно – робить те, що хочеться.