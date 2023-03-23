Российские военные вышли из Новой Каховки: показываем город на карте

Все подразделения окупантов оставили Новую Каховку на Херсонщине. Радостную новость сообщили в Генштабе ВСУ.

Больше о том, где находится Новая Каховка на карте и какое значение имеет ее освобождение, смотрите в материале 24 Канала.

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Где находится Новая Каховка

Новая Каховка – город в Херсонской области на левом берегу Днепра. К началу полномасштабной войны его население составляло около 45 тысяч человек.

Если украинским военным удастся закрепиться в Новой Каховке и расширить этот плацдарм, это будет означать начало освобождения и левобережной части Херсонской области, которую от Херсона и уже освобожденных районов Херсонщины отделяет природное препятствие – река Днепр шириной от одного до нескольких километров.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что оккупанты вывели подразделения из Новой Каховки, однако это еще не означает освобождения города. Планы врага могут быть коварными. Что могут означать действия россиян в Новой Каховке – неизвестно.

Новая Каховка в Херсонской области: карта

Оккупанты вышли из Новой Каховки

Как отметили в Генштабе, перед тем как уйти, враг обошел ближайшие дома местного населения с целью наживы.

Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, одежду и мобильные телефоны,

– сообщили в Генштабе.

Еще в ноябре 2022 года мэр Новой Каховки Владимир Коваленко со ссылкой на данные местных жителей заявил, что российские военные еще находятся в оккупированной Новой Каховке, но большинство группировки уже отошло от Днепра.

А 15 ноября российская оккупационная "администрация" Новой Каховки заявила, что из-за "постоянных обстрелов со стороны ВСУ" ее сотрудники вынуждены покинуть город и передислоцироваться в более безопасные районы Херсонской области.

Какая ситуация в Новой Каховке

Во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области утром 19 марта было неспокойно. Вероятно, российских оккупантов посетил "хлопок". Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" около 11:35 сообщило, что в Новой Каховке "хороший салют". Местные паблики временно оккупированной Новой Каховки сообщают о пожаре в городе. По предварительной информации, по позициям россиян нанесли удар.