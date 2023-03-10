Россия готовит новый штурм Угледара, несмотря на нехватку людей и боеприпасов, – ISW

Российские войска готовятся возобновить наступательную операцию в районе Угледара Донецкой области. Однако оккупанты имеют проблемы с личным составом и боеприпасами.

Аналитики Института изучения войны предположили, что эти проблемы и дальше будут сдерживать российских оккупантов.

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Поможет ротация

Аналитики напомнили, что 8 марта появилось обращение личного состава 136-й мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в российское военное командование с просьбой предоставить больше артиллерийских боеприпасов, прежде чем они заменят 155-ю морскую пехоту. и произведут наземные атаки в этом районе.

Отмечается, что 155-я морская пехотная бригада понесла катастрофические потери во время трехнедельного наступления с целью захвата Угледара в феврале.

Обратите внимание! Вероятно, российские войска производят ротацию в 136-й мотострелковой бригаде, чтобы заменить сильно разбитое соединение, надеясь возобновить наступление под Угледаром.

В ISW не считают, что ротация усугубит наступательный потенциал россиян на этом направлении.

136-я мотострелковая бригада вряд ли сможет добиться успехов под Угледаром, которых не смогли достичь 155-я морская пехотная бригада. Слабость других подразделений в этом районе, потеря техники, проблемы с артиллерией – не позволят российским войскам получить значительные тактические преимущества, если они решат возобновить наступательные действия в этом районе,

– говорится в отчете ISW.

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По оценкам Института, россиянам предстоит продвинуться на 24 километра от нынешней линии фронта вблизи Угледара, чтобы поддержать операции в других частях Донецкой области, а таких темпов продвижения российские войска не достигали с первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину.

Предыдущий штурм Угледара закончился абсолютным поражением