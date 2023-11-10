Россияне локально наступают под Бахмутом: в ISW оценили масштабы и уровень угрозы

Российские войска, вероятно, приступили к локализованным наступательным операциям на Бахмутском направлении и усилили наземные атаки вблизи самого Бахмута.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW). Там добавили, что ужесточение атак фиксируют последние несколько дней. Также аналитики оценили масштабы этих атак и тактические мотивы противника.

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Аналитики приводят данные украинского Генштаба, в которых указано, что российские силы совершили почти 30 атак на Северо-Запад и Юго-Запад от Бахмута в период с 8 по 9 ноября, что значительно превышает количество атак, обычно объявляемых командованием.

Также там привели информацию российских военкоров о том, что оккупанты вошли в Клещеевку и отбросили украинские войска от железной дороги, которая проходит к Северо-востоку и востоку от населенного пункта. В то же время подчеркнули, что проверить правдивость этих данных не могут.

Где усилил враг атаки

Геолокационные кадры, опубликованные 9 ноября, свидетельствуют, что российские войска продвинулись в сторону Клещеевки и удерживают позиции к востоку от населенного пункта и к западу от железнодорожного пути.

Интенсивные бои продолжаются и вблизи Андреевки. В общем, на этом направлении фиксируется усиление наземных атак и штурмов. В ISW предположили, что эти локализованные наступательные операции на Северо-Запад и Юго-Запад от Бахмута – тактический манёвр, чтобы воспользоваться распределением ресурсов украинских войск из Бахмута.

Россияне хотят воспользоваться ситуацией

Предварительно российские пропагандисты вроде бы фиксировали снижение темпов огневой и наземной активности украинской артиллерии на Бахмутском направлении. При этом аналитики отметили, что российские источники объясняли это передислокацией украинских войск на другие участки фронта.

Российские войска, вероятно, воспользуются понижением активности украинских войск на этом участке фронта для проведения локальных и успешных атак. В то же время российские силы вряд ли смогут перевести наступательные усилия вблизи Бахмута в более широкие и более значимые наступательные операции.

– резюмировали в ISW.

Аналитики считают, что это невозможно прежде всего потому, что российские войска, которые группируются вокруг Бахмута, слабы и неорганизованны. Ведь русская армия привлекает основную живую силу и технику к спланированным наступательным операциям вблизи Авдеевки и на границе Харьковско-Луганской области.