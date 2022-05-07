Российские оккупанты продолжают циничного обстреливать из воздуха мирные украинские города. Враг утром 7 мая нанес ракетный удар по Краснограду, что в Харьковской области.

Согласно предварительным данным, погибших и раненых нет. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

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Российские войска нанесли ракетный удар по Краснограду на Харьковщине,

– указали в областной администрации.

По уточненной информации, оккупанты атаковали Красноградскую общину дважды. В результате обстрела был поврежден объект критической инфраструктуры, окружающие здания и автомобили.

В городе и области около 09:34 утра объявили воздушную тревогу. Все местные жители должны были немедленно спуститься в укрытие и находиться там до сигнала сирен оповещения об отбое.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты 2 мая нанесли по Харькову 2 удара с реактивных систем залпового огня и произвели один артиллерийский обстрел. В результате этих атак повредились гражданские объекты на Северной Салтовке. Ранения получили 2 человека.

Также захватчики обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи и Чугуев. В Чугуевском районе в результате обстрелов пострадал один человек.

За день до этого в результате 5 артиллерийских обстрелов Харькова погибли три человека, еще 8 мирных жителей города получили ранения.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что 5 мая россияне 5 раз обстреляли Харьков.

Уже 5 мая стало известно, что ВСУ переходят к контрнаступательным действиям в Харьковском и Изюмском направлениях.

Еще раньше украинским защитникам удалось освободить село Русская Лозовая. Именно оттуда русские оккупанты били по Харькову.

Впоследствии контроль удалось установить еще над шестью селами в Харьковской области. Речь идет об Александровке, Федоровке, Украинке, Шестаково, Перемоге, а также части села Черкасские Тишки.

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В Харькове сменили время комендантского часа. Со 2 мая комендантский час будет ежедневно начинаться в 21:00 и длится до 06:00. В это время запрещено передвигаться по городу пешком или транспортом.