100 тысяч военных, тысяча танков: российские войска не отходят от границы Украины

Россия продолжает сохранять усиленное военное присутствие вблизи украинской границы. На восточных границах Украины и в оккупированном Крыму – более 100 тысяч российских военных, около 1300 танков и 1300 артиллерийских установок.

Также Россия стянула к границам 380 ракетных установок. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.

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Россия отвела лишь небольшую часть своих сил

Россия отвела лишь небольшую часть своих сил, размещенных у границы с Украиной и на временно оккупированных частях ее территории,

– пояснил Цимбалюк.

3 тысячи кадровых военных на Востоке Украины

Кроме того, российские оккупационные войска количеством 35 тысяч находятся на востоке Украины. Среди них 3 тысячи – кадровые российские офицеры. Постпред отметил, что Москва предоставить информацию о своей "необычной" деятельности не хочет, хотя этого и требуют международные правовые нормы.

Пока не будет обеспечена военная прозрачность, планы России остаются неизвестными, и серьезная эскалация может произойти в любое время, когда российская сторона этого захочет,

– сказал Цимбалюк.

Ранее заместитель ФСБ России – глава Пограничной службы России Владимир Кулешов заявил, что усиленное размещение сил у границы Украины обусловлено "недружественными действиями" Киева.

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