Российские войска обстреляли 13 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие

В течение 22 апреля оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов в Донецкой области. По итогу разрушен, как минимум, 51 гражданский объект – жилые дома, школа, детский лагерь, ферма, админздания.

Об этом информирует Национальная полиция Украины, отмечая, что в результате ударов ранены гражданские лица. Несколько человек погибли.

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Какие населенные пункты обстреливали

За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам Донбасса:

Мариуполь,

Лиман,

Славянск,

Дружковка,

Доброполье,

Авдеевка,

Александровка,

Черкасское Черкасское общество,

Новгородское,

Богатырь,

Привилегия,

Богоявленка,

Нью-Йорк.

Известно, что враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков и тяжелой артиллерии.

Последствия обстрела / Фото Нацполиция Украины

Полицейские открыли уголовные производства по статье нарушение законов и обычаев войны Уголовного кодекса Украины.

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