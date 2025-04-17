Десятки единиц техники: россияне на юге Украины изменили тактику и пошли в штурм

Российские войска на юге Украины изменили тактику и начали штурмовые действия в составе подразделений. Несмотря на попытки врага, Силы обороны Украины не потеряли ни одной позиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга.

Читайте также Россия готовит наступление, но есть нюанс: в Центре изучения оккупации указали на неожиданные детали

Россияне пошли в штурм на юге

16 апреля около 18:00 российские оккупанты начали штурм на юге Украины.

По словам военных, штурмовая группа врага состояла из не менее 320 человек личного состава, 40 единиц боевой бронированной техники, трех танков и около десятка багги. Также россияне задействовали штурмовые группы от нескольких полков 58 общевойсковой армии южного военного округа.

Это произошло возле населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобково, Малая Токмачка и Малые Щербаки в Запорожской области.

К счастью, воздушная разведка заблаговременно обнаружила выдвижение противника. После этого военные нанесли удары беспилотниками и артиллерией.

Первое поражение российской боевой техники (уничтожено три БМП) произошло за 8 километров до линии боевого соприкосновения. Бой длился более двух с половиной часов, украинские силы наносили огневое поражение по штурмовикам,

– сообщили в Силах обороны Юга.

Как следствие, украинские силы уничтожили 29 единиц боевой техники противника и 140 человек личного состава, к тому же были повреждены три танка. Военные отметили, что противник успеха не имел, а ни одной позиции Силы обороны Украины не потеряли.

Россияне пошли в штурм на юге: смотрите видео