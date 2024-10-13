Россияне пытаются вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении, – Генштаб

Российские войска не прекращают штурмы в Донецкой области. За сутки 13 октября враг 22 раза пытался вклиниться в оборону на Покровском направлении.

Оккупанты атакуют в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лысовка, Луч и Селидово. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Оккупанты атакуют на Покровском направлении

По словам Генштаба, основные усилия на Покровском направлении оккупанты сосредотачивают в районе Селидово. Там враг совершил 15 попыток продвижения.

Противник несет значительные потери – по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении 228 оккупантов, 105 из них – безвозвратно,

– говорится в сводке.

Отмечается, что также было уничтожено боевую бронированную машину и три автомобиля оккупантов.

Что происходит на других направлениях фронта

В Генштабе сообщили, что также сложной ситуация на Кураховском направлении. Россияне 29 раз атаковали позиции украинских военных вблизи Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки. Больше всего россияне штурмовали в районах Желанного Второго и Константиновки. Украинские воины отбили 19 атак, еще десять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении враг 16 раз пытался продвинуться к позициям украинских военных неподалеку Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.

На Лиманском направлении оккупационная российская армия атаковала 19 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются, остальные украинские воины остановили.

На Краматорском направлении враг дважды наступал на позиции наших подразделений. Атака вблизи Часового Яра захлебнулась, вблизи Ступочок продолжается бой.

На Торецком направлении наши войска отражали четыре атаки противника вблизи Торецка и Щербиновки. Три атаки отбиты, продолжается бой, однако ситуация контролируется.

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Всего за сутки на фронте произошло 105 боевых столкновений. В Генштабе отметили, что самой горячей остается ситуация на Кураховском направлении,