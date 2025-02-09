Россияне снова пытались переправиться через реку Оскол: ВСУ нанесли удар

Российская оккупационная армия пыталась переправиться через реку Оскол на Харьковщине. Однако Силы обороны нанесли удар захватчикам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица". Отмечается, что украинские защитники держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага на фронте.

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Российские войска продолжают атаки на Харьковщине

По словам военных, за прошедшие сутки на Купянском направлении российские войска проводили наступательные действия в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово.

Неподалеку Двуречной были заблаговременно обнаружены попытки противника переправить личный состав через реку Оскол,

– говорится в сообщении.

В ОСГВ "Хортица" отметили, что военные нанесли огневое поражение противнику, российских оккупантов было уничтожено.

Важно! Ранее украинские военные уже сообщали, что оккупанты систематически пытаются пересечь реку Оскол вблизи Двуречной. Там они перенаправляют от 2 до 8 человек на резиновых лодках.

В целом, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте состоялось 133 боевых столкновения. В частности на Купянском направлении военные зафиксировали восемь атак оккупантов.