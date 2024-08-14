Российские войска снова обстреляли Херсон и область: есть раненые, в частности ребенок

Утром 14 августа российские войска в очередной раз ударили по Херсону и пригороду. Сообщают о раненых в результате обстрела, в том числе одного ребенка.

Россияне не перестают терроризировать гражданское население Херсонщины. О вражеском обстреле сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Россияне утром обстреляли Херсонщину

Около шести часов утра оккупанты обстреляли Херсон. Под вражеский удар в городе попали три человека, находившиеся в доме. Это 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, а также 41-летний мужчина.

В ОВА сообщили, что ребенка с мамой госпитализировали с взрывными травмами, контузиями, у женщины также ранена спина. Херсонцу оказали медицинскую помощь на месте.

В пять утра российские войска атаковали и Киндейку. Били по жилым домам, из-за чего пострадали два человека,

– написал Прокудин.

В больницу доставили 49-летнюю женщину и 58-летнего мужчину. Они получили контузии, взрывные травмы и осколочные ранения.

Также к врачам обратился 59-летний житель поселка Антоновка, который из-за вражеских обстрелов получил обломочное ранение предплечья и голени.

К слову, ранее стало известно, что в Херсонской области расширили обязательную эвакуацию. Речь идет, в частности, о некоторых микрорайонах Херсона.