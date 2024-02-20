Враг собрал огромное количество войск возле Мариуполя: куда собирается двигаться

Враг накопил немало войск неподалеку временно оккупированного Мариуполя. Там есть живая сила и техника захватчиков.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что большое накопление российских сил наблюдают в Никольской части Мариупольского района. Оттуда можно передвигаться на Угледар и Пологи.

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"Эта дорога из Никольского условно, из Розовки до Пологов занимает час – полтора. Танком, даже, если он по асфальту поедет своим ходом, 3 – 5 часов спокойно", – сказал Андрющенко.

Куда может двигаться враг

Советник городского головы Мариуполя отметил, что россияне могут быть готовыми к Угледару. Также враг может быть готовым двигаться в сторону Запорожского направления. Петр Андрющенко предполагает, что противник может попытаться давить в нескольких местах. А где, мол, "легче" удастся – бросит все силы, которые остались.

Это уже подготовленные части. Будет это Угледар, будет это Гуляйполе ... возможно, они захотят двигаться по Запорожскому направлению. Возможно, они их всех перебросят опять же в Работино – это большой вопрос. По всем направлениям есть определенные движения,

– сказал Андрющенко.

По его мнению, содержание кадровых военных россиян в резерве неподалеку Мариуполя вызывает предостережения. По словам советника городского головы Мариуполя, с Марьинки открывается дорога, что можно давить на Угледар.

Он добавил, что по плотности боев видно то, что россиянам больше интересно Курахово. Мол, там расположена ТЭС. Это может позволить захватчикам немного "улучшить" инфраструктуру во временно оккупированном Донецке.

"Курахово очень близко к Днепропетровской области – дальше "можно двигаться". Надо рыться уже и достаточно-достаточно плотно зарываться", – отметил Петр Андрющенко.

Обострение на Запорожском направлении