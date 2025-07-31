В ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, основной целью стал Киев. Для атаки враг применил 317 средств воздушного нападения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько дронов и ракет запустила Россия?

Для атаки россияне применили:

309 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям: Брянск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск.

8 крылатых ракет Искандер-К из Курской области.

По словам воздушных сил ВСУ, основным направлением удара был Киев. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено РЕБ 291 средство воздушного нападения противника. Речь идет о 288 ударных БпЛА и 3 крылатых ракетах Искандер-К.

Зафиксированы прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в Киеве) и 21 ударного БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все в столице. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, соболезнования родным,

– написали в Воздушных силах ВСУ.

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Напомним, на циничный ночной обстрел отреагировал Владимир Зеленский. Президент сообщил, что Россия убила шесть человек, среди них – шестилетний мальчик и его мама.