Российские захватчики снова хотят форсировать Северский Донец сразу в двух местах

Река Северский Донец стала настоящим непроходимым барьером для российской армии. Она сдерживает их наступление, а при попытке переправы оккупанты погибают под огнем украинских защитников.

Российские оккупанты пытаются оцепить украинскую армию в районе Северодонецка и Лисичанская. Все это делается для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Но для этого им нужно с севера переправиться через реку Северский Донец. А с этим у захватчиков возникают проблемы.

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Река Северский Донец довольно извилистая, с крутыми берегами и побережьем, поросшим лесом. Следовательно, найти подходящее место для переправы не так и просто.

Один из таких – возле поселка Белогоровка, которое уже стало проклятым для российских оккупантов. Именно здесь они предприняли несколько попыток переправы. Кончилось все большими потерями. На берегу реки, да и в самом водоеме, теперь покоятся около сотни единиц военной техники – танки, бронированные машины и даже катера. Все это стало металлоломом после боя с украинскими военными.

Например, только при попытке переправы через реку Северский Донец 11 мая российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады из направленных туда 550 человек. Неудивительно, что следующие батальоны, которые пытались бросить на переправу, отказались это делать .

Российские войска пытаются переправиться возле Белогоровки, ведь это позволит им захватить плацдарм, который перережет трассу Лисичанск – Бахмут. Это сейчас едва ли не единственный коридор в город. Его потеря может привести к гуманитарной катастрофе.

Но русское командование не считается с потерями личного состава. По данным Генштаба ВСУ, они и дальше пытаются осуществить переправу через Северский Донец. Правда, на этот раз выбрали другие места.

На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. В частности, в определенном районе наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты осуществляют опрокидывание дополнительных подразделений. По всей вероятности, это попытка переправы в поселке Дроновка. Там украинская армия уже разбила россиян.

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Еще одна попытка переправы – на Славянском направлении, где агрессор пытается возобновить наступательные действия. Однако точное местонахождение переправы украинские военные не указывают.

В целом же по состоянию на 21 мая продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

Смотрите видео разбитой техники россиян при попытке переправы в поселке Дроновка