Российские zондеркоманды перемалывают мирные кварталы с людьми: кадры трагедии Харькова
Источник:фейсбук Дениса Казанского
На первых трех фото – центр Донецка после "восемь лет страшных украинских обстрелов". На вторых трех фото – центр Харькова, через месяц после начала денацификации.
Только сейчас для всех стало очевидным, насколько гуманно и аккуратно все это время действовали украинские военные на Донбассе, насколько они пытались беречь мирных жителей и не причинять вреда захваченным украинским городам.
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Так выглядит Донецк, несмотря на 8 лет войны и обвинение россиян в якобы "обстрелах" со стороны Украины / Фото из фейсбука Дениса Казанского
За 8 лет войны армия Украины не нанесла никаких разрушений оккупированному Россией Донецку / Фото из фейсбука Дениса Казанского
Донецк остался целым, несмотря на боевые действия на Донбассе / Фото из фейсбука Дениса Казанского
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И как контрастирует с этим тактика российских zондеркоманд, перемалывающих без всякой жалости мирные кварталы вместе с населением, намеренно нанося максимальный ущерб и получая удовольствие от массовой гибели граждан Украины.
Так выглядит Харьков после российских бомбардировок / Фото AFP
Харьков потерпел тотальные разрушения после налетов авиации российских оккупантов / Фото из фейсбука Дениса Казанского
Армия российских захватчиков превратила Харьков в руины / Фото из фейсбука Дениса Казанского
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