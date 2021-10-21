Российских дипломатов допустят к задержанному на Донбассе разведчику с паспортом России
Источник:24 канал
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что к задержанному на Донбассе россиянину Андрею Косяку пустят консула России. Таково требование международного права.
Поскольку задержанный Андрей Косяк является гражданином России, то российский консул имеет право встретиться с ним. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал на Форуме Ассоциаций.
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Задержанный является доказательством преступлений России
По словам Кулебы, задержанный Андрей Косяк и заявления российского МИД по его задержанию в который раз доказывают то, что Россия является участницей конфликта на Донбассе.
Безусловно, это является признанием того, что Россия в различных формах, в этом случае в виде своего гражданина, участвует и является единственной стороной международного вооруженного конфликта,
– заявил Кулеба.
Глава украинского МИД пока не уточнил, воспользуются ли российские дипломаты своим правом навестить задержанного.
Задержание Косяка: главное
- 13 октября 2021 года на Донбассе СБУ задержала россиянина Андрея Косяка, который под прикрытием разминирования осуществлял разведку.
- Российские наемники пригрозили, что если Косяка не отпустят, то они откажутся от минских соглашений.
- После этого боевики заблокировали наблюдателей миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке. Впоследствии так же поступили в Горловке.
- Российский МИД назвал задержание Косяка провокацией.