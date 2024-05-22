Благодаря Китаю Россия имеет в десять раз больше дронов, чем Украина, – командир экипажа БПЛА

Россияне сейчас имеют в десять раз больше дронов по сравнению с ВСУ. Главная причина такого дисбаланса в вооружениях – то, что Китай поставляет России много комплектующих для дронов.

Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш в эфире национального телемарафона рассказал, что в последнее время россияне значительно усовершенствовали свои дроны. Они планируют преодолевать украинские системы радиоэлектронной борьбы.

Смотрите также Не даем врагу двигаться и накапливаться: офицер рассказал о боях на Востоке

Украинские операторы тоже умеют обходить российские РЭБы

По словам военного, бойцы бригады "Рубеж" тоже стараются не отставать и находить еще более новые варианты. Нововведения помогают военным залетать далеко в тыл врага и уничтожать там технику, артиллерийские системы и другие объекты.

Но нужно понимать, что количество беспилотных комплексов в России в 10 раз больше, чем в Украине из-за того, что у них есть Китай – партнер, который дает им просто миллионные комплектующие для создания беспилотных авиационных комплексов,

– говорит командир "Кары небесной".

По мнению военного, главной проблемой для украинских войск сейчас является сильное преимущество россиян в количестве дронов из-за непрерывных поставок китайских комплектующих.

Достижения Украины в производстве и применении БПЛА