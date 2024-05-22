Благодаря Китаю Россия имеет в десять раз больше дронов, чем Украина, – командир экипажа БПЛА
Россияне сейчас имеют в десять раз больше дронов по сравнению с ВСУ. Главная причина такого дисбаланса в вооружениях – то, что Китай поставляет России много комплектующих для дронов.
Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш в эфире национального телемарафона рассказал, что в последнее время россияне значительно усовершенствовали свои дроны. Они планируют преодолевать украинские системы радиоэлектронной борьбы.
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Украинские операторы тоже умеют обходить российские РЭБы
По словам военного, бойцы бригады "Рубеж" тоже стараются не отставать и находить еще более новые варианты. Нововведения помогают военным залетать далеко в тыл врага и уничтожать там технику, артиллерийские системы и другие объекты.
Но нужно понимать, что количество беспилотных комплексов в России в 10 раз больше, чем в Украине из-за того, что у них есть Китай – партнер, который дает им просто миллионные комплектующие для создания беспилотных авиационных комплексов,
– говорит командир "Кары небесной".
По мнению военного, главной проблемой для украинских войск сейчас является сильное преимущество россиян в количестве дронов из-за непрерывных поставок китайских комплектующих.
Достижения Украины в производстве и применении БПЛА
- Офицер Королевского флота Великобритании, эксперт по ПВО Том Шарп говорит, что Украина побеждает в ракетно-дроновой войне, ПВО России сейчас в состоянии хаоса. Украина успешно поражает российский флот в Черном море, и топит один за другим корабли оккупантов.
- Силы обороны Украины научились поражать вражеские объекты в глубоком тылу России. Об этом свидетельствуют недавние удары по российским НПЗ, в том числе и в Новороссийске 17 мая 2024 года. ГУР атаковало там по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала.
- Экономист Олег Пендзин рассказал, что уничтожение НПЗ в России уже начало влиять на экономику страны-агрессора. На сегодня более 10% российской нефтеперерабатывающей промышленности парализовано.
- Силы обороны Украины имеют на вооружении разнообразные дальнобойные беспилотники, такие как "Лютый", "Бобер", "Морок", "Брама" на базе самолета "А-22", а также "Ниндзя". Последнему, вероятнее всего, принадлежит абсолютный рекорд по дальности поражения – НПЗ в Башкирии, до которых более чем 1200 километров.