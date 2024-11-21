Погибло много россиян, потому что их командиры солгали о взятии нескольких сел в Донецкой области, – СМИ

В стране-агрессоре арестовали 4 российских командиров. Те подали минобороны ложный отчет, в котором говорилось о взятии нескольких сел в Донецкой области, хотя это на практике не соответствовало действительности.

Так, командующего и начальника штаба 3-й общевойсковой Луганско-Северодонецкой армии, а также командиров 6-й, 7-й и 123-й бригад вооруженных сил России сняли с должностей и арестовали за ложный доклад о захвате Серебрянки, Григорьевки, Белогоровки и Верхнекаменского в Донецкой области, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Важные истории".

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Российские командиры "взяли села" в кредит

Как пишут российские телеграмм-каналы, связанные с оккупационной армией, высокое начальство неожиданно решило наведаться в так сказать уже "взятую" Белогоровку, которая должна была бы быть уже глубоким российским тылом, поскольку соседние Григорьевка и Серебрянка также якобы захвачены.

Тогда и раскрылись масштабы обмана. Ложную информацию распространяли не только в докладах – на захваченные позиции приглашали корреспондентов, которые брали интервью у бойцов, а информацией о "взятии" делились некоторые Z-каналы.

Для того, чтобы все же доложить о настоящем продвижении, командиры 6-й, 7-й и 123-й бригад отправляли подчиненных на многочисленные штурмы. По данным так называемого "военкора" Алексея Суконкина, это привело к "большому количеству потерь в личном составе".

Обратите внимание! Как пишут паблики, только за 10 дней боев за Белогоровку погибли 1410 российских солдат, с начала штурмов на Северском направлении Россия потеряла более 15 тысяч человек.

Пропагандисты плачутся, что это является системной проблемой. Так, во время наступления в Курской области российские военные таким образом объявили о взятии населенных пунктов, над которыми не установили контроль. Это повлекло массовые потери.

К слову, согласно карте DeepState, Белогоровка, Верхнекаменское, Григорьевка и Серебрянка остаются под контролем Украины.