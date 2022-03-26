Российских войск в Снигиревке Николаевской области и на ближайших блокпостах нет
Источник:телеграмм-канал Виталий Ким
На блокпостах Снигиревки Николаевской области нет российских оккупантов. Единственное место, где они все еще сосредотачиваются – объездная дорога.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он добавил, что Николаевщина находится в относительно стабильной ситуации.
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Ситуация в Николаевской области
Сообщаю: с 6-00 на блокпостах Снигиревки нет орков (кроме объездной),
– написал Ким.
Глава Николаевской областной военной администрации подчеркнул, что вчера в населенный пункт въехало 3 фуры гуманитарки.
Глава ОТГ на рабочем месте… Также должен отметить, если у вас есть интернет и электричество, то наверняка у вас не так все плохо, как у других украинцев, точно знающих, что такое плохо,
– подчеркнул Ким.
Обратите внимание: в Николаеве убирают "мусор российской техники". Мэр просит предоставить краны и экскаваторы, поскольку коммунальщикам не хватает техники.
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